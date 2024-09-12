Сборную Казахстана по футзалу ярко встретили в Узбекистане перед чемпионатом мира (видео)

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футзалу появились кадры встречи национальной команды в Узбекистане перед чемпионатом мира, передает NUR.KZ.
Спортсмены, тренерский штаб и персонал прибыли в Андижан. В этом городе сборная Казахстана проведет первые два матча группового этапа — с Испанией (15 сентября) и Ливией (18 сентября).
Представителей команды угостили национальной едой, а перед отелем их встретили ученики узбекистанских футбольных центров, которые сделали совместные фото с казахстанцами и пожелали им удачи.
Сборная Казахстана уже начала тренировочный процесс в Андижане. После первых двух матчей команда сыграет в Ташкенте с Новой Зеландией (21 сентября).
В плей-офф выйдут сборные, которые попадут в топ-2 каждой группы, а также четыре сильнейших из числа занявших третьи позиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2160546-sbornuyu-kazahstana-po-futzalu-yarko-vstretili-v-uzbekistane-pered-chempionatom-mira-video/