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V Всемирные игры кочевников: итоги четвертого соревновательного дня

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соревнования по кокпар на Всемирных играх кочевников в Астане
соревнования по кокпар на Всемирных играх кочевников в Астане. Фото: пресс-служба Центра национальных и конных видов спорт

Четвертый день Всемирных игр кочевников в Астане принес в копилку Национальной сборной Казахстана 21 медаль, среди них 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Центра национальных и конных видов спорта.

Тогызкумалак

Сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете. В индивидуальной дисциплине золото у Молдир Серикқызы и Бексултана Бостандыкова, серебро у Ансаган Кожанасып и бронза у Ерсултана Әуелбай.

Жамбы ату

В последний день соревнований по жамбы ату в казахском стиле Батыр Бексауыт завоевал серебряную награду.

Традиционная стрельба из лука

В конно-спортивном комплексе «Аргымак» продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени «Жамбы». Жәнібек Құлмырзаев и Бақберген Сәлімов принесли в копилку сборной бронзовые медали.

Асық ату

На ледовой арене «Алау» мужская сборная Казахстана победила команду Кыргызстана в финальном поединке со счётом 2:1 и заняла первое место по асық ату.

Женская сборная Казахстана по бес асык также одержала убедительную победу над командой России, со счетом 3:0.

Аркан тартыс

Тут же на ледовой арене «Алау» женская и мужская сборные по перетягиванию каната завоевали серебряные медали. В финале обе сборные уступили командам из России. Женская сборная выступала в весовой категории до 560 кг, мужская – до 720 кг.

Алыш

В кыргызской национальной борьбе алыш разыгрываются медали в шести весовых категориях. Сегодня борцы принесли в копилку сборной Казахстана: Турмаханбек Калмукан (60 кг) – серебро, Нуржан Сарсенгалиев (70 кг) – бронза, Бекбол Нурланулы (100 кг) – серебро, Нурдаулет Жарылгапов (+ 100 кг) – бронза, Назерке Абильтаева (55 кг) – бронза, Арайлым Ракиш (60 кг) – бронза, Айнур Акжигитова (65 кг) – бронза, Перизат Жақыпбекова (75 кг) – серебро.

Соревнования "силачей"

В соревнованиях «Powerful Nomad» Азамат Мақұлбеков стал лучшим среди 16 спортсменов из 16 стран. В абсолютной весовой категории спортсмены соревновались в пяти испытаниях. Среди них поднятие 100-килограммового камня и его перемещение на 10 метров; приседания со 100-килограммовым мешком, метание 10-килограммового копья на 10 метров в мишень одной рукой, приседания со 130-килограммовым бревном на плечах, а также перетаскивание 200-килограммовой телеги на 10 метров.

Кокбору

Национальная сборная Казахстана вышла в финал по кокбору, одержав победу над сборной Турции со счётом 15:1. В финале наши спорсмены встретятся с командой Кыргызстана, а за третье место сразятся сборные России и Турции.

Кокпар

Сборная Казахстана также вышла в финал по кокпару. Сегодня наши кокпаристы победили команду России со счётом 18:2. В финале мы встретимся с командой из Кыргызстана.

Казахстан продолжает удерживать лидерство в итоговом медальном зачете. На данный момент у национальной команды 67 медалей (27 - золото, 17 - серебро, 23 - бронзы).

На второй строчке расположилась команда Узбекистана. В их активе 32 медали (11- золото, 12 - серебро, 9 - бронзы).

Замыкает подиум Кыргызстан с 38 медалями в копилке (10 - золото, 13 - серебро, 15 - бронзы).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2160310-v-vsemirnye-igry-kochevnikov-itogi-chetvertogo-sorevnovatelnogo-dnya/

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