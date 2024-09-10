Казахстан завоевал 23 медали в третий день Всемирных игр кочевников в Астане

Третий день соревнований принес в копилку Национальной сборной Казахстана 23 медали, среди которых 7 золотых, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Центра национальных и конных видов спорта.

Жамбы ату

В соревнованиях по жамбы ату в турецком стиле казахстанские спортсмены принесли сборной золотую и бронзовую медали. Ералхан Айкөз завоевал первое место, Айтбек Сарыбай – третье. Напомним, вчера в азиатском стиле все призовые места заняли наши спортсмены.

Стрельба из традиционного лука

В конно-спортивном комплексе «Аргымак» продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени «Қалқан». Ербол Тапенов завоевал серебряную медаль, а Қанат Қасымхан выиграл бронзу.

Казак курес

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова сегодня завершились соревнования по казак курес среди женщин и мужчин. Во второй день соревнований казахстанские борцы выиграли 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Золото Казахстану принесли Ерсултан Музаппаров (до 100 кг), Зарина Сарипова(до 65 кг), Роза Нысантаевна (до 70 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (100+ кг). Серебряная медаль у Замзагуль Файзоллановой в категории до 77 кг. Две бронзы: Альбина Бахиева(свыше 77 кг) и Ерасыл Джанатаев (до 90 кг).

Кураш

На арене ледового дворца «Алау» завершились соревновались в узбекской борьбе кураш среди женщин и мужчин. Отечественные спортсмены завоевали 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Серебро сегодня для национальной сборной завоевали: Ернур Сулейменов (весовая категория до 60 кг), Айбек Казакбаев (до 66 кг), Толганай Абеуова (до 57 кг) и Нурдин Шаймерден (до 73 кг). Бронзу принесли: Марат Нигматуллаев (до 60 кг), Алтынай Нурханова (до 57 кг) и Адилет Ахметгали (до 73 кг).

Мас-рестлинг

В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане закончились соревнования по мас-рестлингу — национальному виду спорта народа Саха. Бронзовую медаль в категории до 75 кг в поединке с монгольской спортсменкой для казахстанской сборной завоевала сегодня Ольга Душаева. Среди мужчин также бронзу Казахстану нам принес Еркебулан Ерлан в категории до 105 кг. Он вышел победителем из схватки с пакистанцем.

Кокпар

На ипподроме «Казанат» в кокпаре сегодня сборная Казахстана обыграла команду США со счетом 12:4. Завтра наша команда встретится с кокпаристами из России.

Аударыспак

В борьбе на лошадях золото Казахстану в весовой категории до 100 кг сегодня завоевал Сырым Избасаров. Также золото в категории свыше 100 кг завоевал Биржан Косалиев. Серебро нашей национальной сборной сегодня принес Есимхан Рахматилла в весе до 90 кг.

Тогызкумалак

По итогам второго дня соревнований по тогызкумалаку команда Казахстана лидирует с общим результатом 23,5 очка.

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