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Казахстан возглавил медальный зачет во второй день Всемирных игр кочевников

Опубликовано:

соревнования по қазақ күресі на Всемирных играх кочевников в Астане
соревнования по қазақ күресі на Всемирных играх кочевников в Астане: пресс-служба Ultyqsport

Во второй соревновательный день копилка сборной Казахстана пополнилась 25 медалями, среди которых 14 золотых, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Центра национальных и конных видов спорта.

Жамбы ату

В соревнованиях по жамбы ату в азиатском стиле в тройке первых казахстанские спортсмены: Батыр Бексауыт – золото, Айтбек Сарыбай – серебро и Ералхан Айкөз – бронза.

Традиционная стрельба из лука

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" завершились состязания по традиционной стрельбе из лука в "Пута". В них принимают участие 183 спортсмена из 33 стран, в том числе 10 представителей нашей сборной. Первое золото Казахстану принес Жанибек Кулмырзаев, бронзу взяли Канат Касымхан и Айкоркем Батихан.

Қазақ күресі

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходят состязания по қазақ күресі. Здесь в течение двух дней за победу соревнуются в восьми весовых категориях среди мужчин и женщин 274 спортсмена из 41 страны.

Золотые награды завоевали восемь представителей Казахстана – Айжан Жылкыбаева (48 кг), Назерке Азаматова (52 кг), Бекжан Төлепов (55 кг), Рауза Нұрмахамбетова (56 кг), Бакыт Кусақбаева (60 кг) Мейіржан Берекетов (60 кг), Дидар Тұқышев (66 кг) и Жұмажан Қожамбеков (74 кг).

Кураш

На арене ледового дворца "Алау" проходит двухдневный турнир по курашу, в котором принимают участие 106 спортсменов из 27 стран. Среди них восемь представителей Казахстана, которые сегодня завоевали одну золотую (Альбина Бахиева – 87 кг), две серебряные (Марат Байкамуров – 100+ кг, Ажар Салықова – 79 кг) и три бронзовые медали (Бекадил Шаймерденов и Ерзат Аргынов – до 81 кг, Улболсын Адилова – до 87 кг).

Мас-рестлинг

В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане стартовали соревнования по мас-рестлингу — национальному виду спорта народа Саха. В этом состязании принимают участие 98 спортсменов из 31 страны, включая восемь представителей нашей сборной. Бронзовые медали для Казахстана сегодня завоевали Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.

Кокпар

На ипподроме "Казанат" стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спортсменов из 9 стран. Сборная Казахстана сегодня вышла из группы, обыграв команду из Узбекистана со счетом 16:0.

Аударыспак

Tакже в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, 64 спортсмена из 9 стран соревнуются в аударыспак. Золото Казахстану принесли Ермек Куралбай (до 60 кг), Алмат Латипбек (до 70 кг) и Дарын Откелбай (до 80 кг).

V Всемирные игры кочевников в Астане продлятся до 13 сентября. Спортсмены соревнуются в 21 виде, всего будет разыграно 97 комплектов медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2159361-kazahstan-vozglavil-medalnyy-zachet-vo-vtoroy-den-vsemirnyh-igr-kochevnikov/

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