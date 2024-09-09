Казахстан возглавил медальный зачет во второй день Всемирных игр кочевников

Во второй соревновательный день копилка сборной Казахстана пополнилась 25 медалями, среди которых 14 золотых, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Центра национальных и конных видов спорта.

Жамбы ату

В соревнованиях по жамбы ату в азиатском стиле в тройке первых казахстанские спортсмены: Батыр Бексауыт – золото, Айтбек Сарыбай – серебро и Ералхан Айкөз – бронза.

Традиционная стрельба из лука

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" завершились состязания по традиционной стрельбе из лука в "Пута". В них принимают участие 183 спортсмена из 33 стран, в том числе 10 представителей нашей сборной. Первое золото Казахстану принес Жанибек Кулмырзаев, бронзу взяли Канат Касымхан и Айкоркем Батихан.

Қазақ күресі

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходят состязания по қазақ күресі. Здесь в течение двух дней за победу соревнуются в восьми весовых категориях среди мужчин и женщин 274 спортсмена из 41 страны.

Золотые награды завоевали восемь представителей Казахстана – Айжан Жылкыбаева (48 кг), Назерке Азаматова (52 кг), Бекжан Төлепов (55 кг), Рауза Нұрмахамбетова (56 кг), Бакыт Кусақбаева (60 кг) Мейіржан Берекетов (60 кг), Дидар Тұқышев (66 кг) и Жұмажан Қожамбеков (74 кг).

Кураш

На арене ледового дворца "Алау" проходит двухдневный турнир по курашу, в котором принимают участие 106 спортсменов из 27 стран. Среди них восемь представителей Казахстана, которые сегодня завоевали одну золотую (Альбина Бахиева – 87 кг), две серебряные (Марат Байкамуров – 100+ кг, Ажар Салықова – 79 кг) и три бронзовые медали (Бекадил Шаймерденов и Ерзат Аргынов – до 81 кг, Улболсын Адилова – до 87 кг).

Мас-рестлинг

В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане стартовали соревнования по мас-рестлингу — национальному виду спорта народа Саха. В этом состязании принимают участие 98 спортсменов из 31 страны, включая восемь представителей нашей сборной. Бронзовые медали для Казахстана сегодня завоевали Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.

Кокпар

На ипподроме "Казанат" стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спортсменов из 9 стран. Сборная Казахстана сегодня вышла из группы, обыграв команду из Узбекистана со счетом 16:0.

Аударыспак

Tакже в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, 64 спортсмена из 9 стран соревнуются в аударыспак. Золото Казахстану принесли Ермек Куралбай (до 60 кг), Алмат Латипбек (до 70 кг) и Дарын Откелбай (до 80 кг).

V Всемирные игры кочевников в Астане продлятся до 13 сентября. Спортсмены соревнуются в 21 виде, всего будет разыграно 97 комплектов медалей.

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