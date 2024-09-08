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Тренер олимпийского чемпиона рассказал о деталях работы с казахстанской фигуристкой Самоделкиной в США

Опубликовано:

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина: Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images

Тренер Рафаэль Арутюнян в интервью для RT поделился информацией о тренировочном процессе казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной в рамках лагеря в США, передает NUR.KZ.

Арутюнян ранее являлся наставником двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного победителя мировых первенств по фигурному катанию Натана Чена.

Специалист заявил, что к нему официально обратилась Федерация фигурного катания Астаны и высказала заинтересованность в сотрудничестве. Однако Арутюнян отметил, что на данный момент Самоделкина будет работать под его началом в качестве стажировки.

"Если в лице Самоделкиной я увижу спортсменку, которая действительно хочет добиться выдающегося результата, в этом случае мне и вправду будет интересно с ней поработать", - заявил он.

О сроках работы с казахстанкой Арутюнян заявил следующее:

"Пока договорились о том, что она пробудет у меня около трех недель. Эти сроки определяла казахстанская сторона, и, думаю, дело здесь в том, что в стране подготовка спортсменов по-прежнему строится по тому же принципу, что и в советские времена. Тогда, если помните, сборы в большинстве видов спорта были стандартны по продолжительности — составляли 21-22 дня".

О бытовых вопросах в США:

"Я готов консультировать, готов объяснять какие-то вещи, в чём-то помогать, но выльется ли наше сотрудничество с Самоделкиной в серьезную работу, зависит только от самой спортсменки. Любая игра должна стоить свеч".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2158821-trener-olimpiyskogo-chempiona-rasskazal-o-detalyah-raboty-s-kazahstanskoy-figuristkoy-samodelkinoy-v-ssha/

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