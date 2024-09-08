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Церемония открытия Всемирных игр кочевников состоялась в Астане

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Церемония открытия Игр кочевников в Астане
Церемония открытия Игр кочевников в Астане. Фото: Пресс-служба Акорды

В воскресенье в столице Казахстана на территории стадиона "Астана Арена" состоялась торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников, сообщает корреспондент NUR.KZ.

На церемонии состоялось торжественное поднятие флага Казахстана как страны-хозяйки Игр. Далее стартовал парад спортсменов, который открылся выходом представителей Кыргызстана — страны-основательницы этих соревнований. Завершила шествие сборная Казахстана.

После этого с речами выступили председатели организационного комитета ВИК и Всемирной конфедерации этно-спорта, далее приветственное слово взял президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Основная часть была поделена на три эпизода, в ходе которых продемонстрировали историю кочевых народов и их философию. Также в программу интегрировали несколько выступлений артистов, в том числе Димаша Кудайбергена.

В финальной части в центр арены был спущен Тайказан, который в художественном исполнении 20 батыров был наполнен водой из 20 регионов Казахстана.

В заключении церемонии песню "Тұған Ел" ("Родина") торжественно исполнили народная артистка Казахстана Роза Рымбаева а также Назым Сагинтай, Айгерим Алтынбек, Ниматулло Зкруллаев, Айри, Евгений Чайников и другие артисты.

Этим завершилась торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Соревнования продлятся до 13 сентября включительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2158785-ceremoniya-otkrytiya-vsemirnyh-igr-kochevnikov-sostoyalas-v-astane/

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