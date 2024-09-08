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Токаев посетит Туркменистан

Опубликовано:

Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Касым-ЖомартТокаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

Президент отметил, что визит председателя халк маслахаты в Астану имеет большое значение для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. По его словам, сегодня казахско-туркменские отношения развиваются весьма успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность за традиционно теплый прием и пожелал успешного проведения масштабного спортивного события. Национальный лидер Туркменистана отметил высокую роль Астаны в организации крупных международных мероприятий, способствующих повышению авторитета страны на мировой арене.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах и выразили удовлетворение ходом их реализации.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, всесторонне развивающихся в духе дружбы и добрососедства.

Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан в октябре этого года.

Напомним, что председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в июле прилетал в столицу Казахстана для участия в формате "ШОС плюс".

Тогда глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве лидера туркменского народа. По словам Касым-Жомарта Токаева, казахско-туркменские отношения развиваются по восходящей.

Также в ноябре прошло года Токаев провел встречу с бывшим президентом Туркменистана.

"В Казахстане вас знают как безусловного лидера Туркменистана, одного из выдающихся государственных деятелей современности. Вы внесли огромный вклад в развитие сотрудничества Казахстана с Туркменистаном. Поэтому, я полагаю, ваше пребывание здесь и сегодняшняя наша встреча имеют большое практическое и политическое значение", - подчеркнул тогда глава государств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2158765-tokaev-posetit-turkmenistan/

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