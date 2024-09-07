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Экс-российская фигуристка, представляющая Казахстан, будет тренироваться за границей

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Софья Самоделкина
Софья Самоделкина. Фото: Oleg Nikishin - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

17-летняя фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, на своей странице в Instagram заявила, что будет проводить свои тренировки за границей, передает NUR.KZ.

Напомним, бывшая россиянка получила казахстанское гражданство в мае 2023 года, однако переход спортсменки состоялся лишь этой весной.

“Дорогие друзья,
Вы знаете что у меня были проблемы с ногой до и после ЧРК , и 3 недели тренировочного процесса были пропущены.
Потом,был период восстановления
Сейчас уже 2 недели как я тренируюсь в Казахстане. Федерация фигурного катания города Астаны согласованно с Республиканской федерацией, с Евгением Викторовичем и Яной Александровной, было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей.
С Евгением Викторовичем и Яной Александровной мы продолжаем сотрудничество и дружбу”, - сообщила Самоделкина.

Ранее Софья сообщила, что официально включена в национальную сборную Казахстана по фигурному катанию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2158599-eks-rossiyskaya-figuristka-predstavlyayushchaya-kazahstan-budet-trenirovatsya-za-granicey/

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