Экс-российская фигуристка, представляющая Казахстан, будет тренироваться за границей

17-летняя фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, на своей странице в Instagram заявила, что будет проводить свои тренировки за границей, передает NUR.KZ.

Напомним, бывшая россиянка получила казахстанское гражданство в мае 2023 года, однако переход спортсменки состоялся лишь этой весной.

“Дорогие друзья,

Вы знаете что у меня были проблемы с ногой до и после ЧРК , и 3 недели тренировочного процесса были пропущены.

Потом,был период восстановления

Сейчас уже 2 недели как я тренируюсь в Казахстане. Федерация фигурного катания города Астаны согласованно с Республиканской федерацией, с Евгением Викторовичем и Яной Александровной, было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей.

С Евгением Викторовичем и Яной Александровной мы продолжаем сотрудничество и дружбу”, - сообщила Самоделкина.

Ранее Софья сообщила, что официально включена в национальную сборную Казахстана по фигурному катанию.

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