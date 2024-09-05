Токаев посвятил пост золотой призерке Паралимпиады Акмарал Науатбек

Касым-Жомарт Токаев поздравил призерку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт президента Казахстана в соцсети X.

"Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" – написал президент на своей странице в Х.

Акмарал Науатбек – 25-летняя дзюдоистка, представляющая Казахстан на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Буквально часом ранее стало известно о завоевании ею "золота" Игр.

Науатбек выступала в финальной схватке в категории J2, где соревнуются спортсмены с нарушением зрения, в весе до 48 килограммов.

Ее соперницей была французская дзюдоистка Сандрин Мартине – паралимпийская чемпионка Рио-2016 в дивизионе до 52 килограммов, трехкратная серебряная медалистка Игр.

Казахстанка оформила два вадза-ари, что принесло ей досрочную победу. Паралимпиада-2024 стала для нее дебютной в карьере.

Первым золотым призером Паралимпиады-2024 от Казахстана, напомним, стал пауэрлифтер Давид Дегтярев. Он также удостоился поздравления от президента.