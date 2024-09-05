Казахстанский борец классического стиля стал чемпионом мира (U20) на турнире в Испании

Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев одержал победу в финальной схватке чемпионата мира до 20 лет в Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Напомним, что мировое первенство проходит в испанском Понтеведре со 2 по 8 сентября. На данный момент выступают “классики”, далее в борьбу вступят спортсмены вольного стиля.

Ислам Евлоев стал чемпионом мира (U20) в весовой категории до 82 килограммов. В поединке за золото ему противостоял представитель Турции Алперен Бербер. Казахстанец уверенно провел схватку. Он владел преимуществом, выиграв в итоге со счетом 9-3.

Теперь в копилке национальной сборной по борьбе имеется пять медалей: серебро в весе до 67 кг, и три бронзовых медали (55 кг, 60 кг, 87 кг).

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