Казахстанские паралимпийцы пронесли флаг страны на открытии Игр в Париже

Знаменосцы сборной Казахстана Берик Измаганбетов и Севда Алиева пронесли флаг Казахстана на торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Церемония проходит в ночь со среды на четверг в самом центре столицы Франции на Площади Согласия.

Государственный флаг на торжественной церемонии открытия соревнований в столице Франции понесли десятикратный победитель чемпионата Казахстана по волейболу сидя Берик Измаганбетов и чемпионка страны по пара пулевой стрельбе Севда Алиева.

Всего на Паралимпиаде выступит рекордное количество пара спортсменов из Казахстана – 43 человека в девяти видах спорта. Впервые отечественные паралимпийцы примут участие в командном виде спорта – волейболе сидя.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 9 сентября.

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