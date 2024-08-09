Бывшая российская фигуристка Самоделкина объявила о своем включении в сборную Казахстана

Медалистка юниорской серии Гран-при Софья Самоделкина в своем Telegram-канале заявила, что официально включена в сборную Казахстана по фигурному катанию, передает NUR.KZ.

Ранее спортсменка представляла Россию. В августе прошлого года Самоделкина по упрощенной схеме получила гражданство Казахстана, так как в республике родилась ее мать. В минувшем июле фигуристка дебютировала под новым флагом и выиграла летний чемпионат страны.

"Ура! Включена в состав национальной сборной Республики Казахстан! Прощаюсь с Федерацией фигурного катания на коньках России, хотя рассталась с ней уже более года назад. Рада, что вопрос наконец-то решен и я буду представлять Республику Казахстан (Родину моей мамы) на международной арене", — написала Самоделкина.

Спортсменка поблагодарила спортивное руководство страны и задействованные профильные организации, в том числе из Астаны, которую девушка представляет на внутреннем уровне.

"Обещаю, что я оправдаю старания и заботу обо мне. <...> Огромнейшее спасибо моим друзьям, болельщикам, фанатам. Ваша поддержка, внимание, защита, забота создают хорошее настроение, заставляют двигаться вперед к новым рубежам, добиваться лучших результатов", — добавила фигуристка.

Также Самоделкина заявила, что будет "с благодарностью вспоминать наставников в России", и поблагодарила школу ЦСКА, в которой провела 12 лет.

На данный момент фигуристка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В активе 17-летней Самоделкиной две медали этапов юниорского серии Гран-при, серебро первенства России.

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