"Астана" определилась с тренерским штабом на новый сезон

Столичный баскетбольный клуб "Астана" объявил о завершении формирования тренерского штаба на сезон 2024/2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.
Столичный клуб не стал категорично менять состав наставников. В качестве главного тренера БК "Астана" продолжит работать греческий специалист Фотиос Такианос. Глеб Плотников и Дмитрий Базаревич, как и ранее будут помогать главному тренеру в предстоящем сезоне.
За физическую подготовку с этого сезона будет отвечать Роман Лавров, ранее занимавший аналогичную должность в ПБК "Руна". Специалист сменил на данном посту Рината Абитова, который покинул должность, также из стана столичной команды ушел спортивный директор Евгений Исаков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2129208-astana-opredelilas-s-trenerskim-shtabom-na-novyy-sezon/