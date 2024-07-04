"Астана" определилась с тренерским штабом на новый сезон

Столичный баскетбольный клуб "Астана" объявил о завершении формирования тренерского штаба на сезон 2024/2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Столичный клуб не стал категорично менять состав наставников. В качестве главного тренера БК "Астана" продолжит работать греческий специалист Фотиос Такианос. Глеб Плотников и Дмитрий Базаревич, как и ранее будут помогать главному тренеру в предстоящем сезоне.

За физическую подготовку с этого сезона будет отвечать Роман Лавров, ранее занимавший аналогичную должность в ПБК "Руна". Специалист сменил на данном посту Рината Абитова, который покинул должность, также из стана столичной команды ушел спортивный директор Евгений Исаков.

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