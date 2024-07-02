"Семей" официально объявил о переходе капитана сборной Казахстана Лео Игиты

Футзальный клуб "Семей" из одноименного города в Instagram-аккаунте официально объявил о переходе вратаря и капитана сборной Казахстана Лео Игиты, передает NUR.KZ.

В июне стало известно, что Игита покинул алматинский "Кайрат" после 13 лет в команде. СМИ называли "Семей" главным претендентом на вратаря, и во вторник клуб официально подтвердил трансфер. Срок контракта с 38-летним Игитой не разглашается.

"Семей" станет третьим казахстанским клубом в карьере голкипера. Ранее, помимо "Кайрата", он выступал в карагандинском "Тулпаре".

За карьеру в алматинской команде Игита выиграл 39 наград. Пять раз его признавали лучшим вратарем мира в футзале. Однако в минувшем сезоне "Кайрат" впервые за 20 лет не смог стать чемпионом страны, уступив титул именно "Семею".

С 2013 года Игита, родившийся в Бразилии, выступает за сборную Казахстана. В составе национальной команды он выиграл бронзу Евро-2016 и дошел до полуфинала чемпионата мира 2021 года.

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