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Лидер сборной Казахстана Руслан Курбанов прокомментировал победу в финале чемпионата Азии

Опубликовано:

Руслан Курбанов
Руслан Курбанов. Фото: FIE

Лидер мужской национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов поделился впечатлениями после победы в командной дисциплине на чемпионате Азии в Кувейте, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале континентального первенства Казахстан одолел со счетом 40:34 действующих олимпийских чемпионов японцев.

"Я и вся моя команда очень рады этой победе, потому что золото у нас не было с 2015 года. Мы шли к этому давно. Мы работали и на финале мы опять встретили нашего соперника, которому мы на Азиатских играх проиграли буквально один укол. На той Азии (прошлый чемпионат Азии - прим. ред.) тоже уступили. Это была нужная встреча, которую нужно было выиграть. Тем более перед Олимпийскими играми. Сейчас отдохнем, восстановимся и будем готовиться к Олимпийским играм", - делится спортсмен.

В индивидуальной дисциплине несколькими днями ранее Ерлик Сертай завоевал бронзовую медаль. На третью ступень подиума также поднялась и мужская сборная Казахстана по фехтованию на сабле.

Напомним, национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге впервые примет участие на летних Олимпийских играх в командной дисциплине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2124657-lider-sbornoy-kazahstana-ruslan-kurbanov-prokommentiroval-pobedu-v-finale-chempionata-azii/

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