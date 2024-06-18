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Определился новый чемпион и самый титулованный клуб НБА

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"Бостон Селтикс" чемпионы НБА-2024
"Бостон Селтикс" чемпионы НБА-2024. Фото: Elsa/Getty Images

Клуб "Бостон Селтикс" переиграл в пятом матче финальной серии "Даллас Маверикс" и в рекордный 18-й раз стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает корреспондент NUR.KZ.

Пятый матч проходил на домашней площадке "Селтикс". В этой встрече в рамках борьбы за трофей имени Ларри О’Брайена бостонский клуб переиграл Даллас со счетом 106:88.

Таким образом, чемпионы завоевали 18 трофей в истории своей команды, что означает абсолютный рекорд среди всех коллективов лиги.

На своем пути в плей-офф НБА баскетболисты "Селтикс" переиграли "Майами Хит" (4-1), "Кливленд Кавальерс" (4-1) и "Индиану Пэйсерс" (4-0).

Самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА сезона 2023/24 был объявлен атакующий защитник "Бостон Селтикс" Джейлен Браун. Американец в среднем набирал 20,8 очка, совершал 5,4 подбора и 5,0 передачи, при этом сдерживал атаки сербского лидера "Маверикс" – Луки Дончича.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2119374-v-nacionalnoy-basketbolnoy-lige-opredelilsya-novyy-chempion/

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