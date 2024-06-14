"Астана" останется единственной командой не из России в Единой лиге ВТБ

Совет баскетбольной Единой лиги ВТБ утвердил состав участников следующего сезона, куда вошли представители России и Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Мероприятие состоялось в Москве. В нем приняли участие руководство лиги, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран.

В новом сезоне будут играть 12 команд вместо 14. Участие в Единой лиге ВТБ не смогут продолжить российская "Руна" (Москва) и белорусский "Минск".

Таким образом, в сезоне 2024/25 стартуют 11 команд из России и единственный представитель Казахстана — баскетбольный клуб "Астана".

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ — московский ЦСКА. "Астана" в минувшем сезоне заняла десятое место на первом этапе, а на втором стала седьмой в группе Б, опередив только "Минск".

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