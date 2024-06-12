Казахстанка стала победительницей домашнего чемпионата Азии

Две представительницы Казахстана попали на пьедестал чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Алматы, передает NUR.KZ на Казахстанскую федерацию велосипедного спорта.

На соревнованиях состоялась групповая гонка среди девушек-андеров и элиты.

В первой категории лучший результат показала казахстанка Акпейл Осим, которая преодолела дистанцию 112,6 километра за 2 часа 56 минут 51 секунду. Бронзовую медаль выиграла еще одна представительница республики Елизавета Склярова. Серебро досталось Девике Сове из Индонезии.

"Моя мечта сбылась! – сказала после церемонии награждения Осим. – Победить дома – большое счастье! Свою победу я посвящаю родителям!"

В элитной категории сильнейшей среди казахстанок была Анжела Соловьева, финишировавшая седьмой. Победу одержала Минчи Сон из Южной Кореи.

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