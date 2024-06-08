Казахстан остановился в шаге от финала международного турнира

Мужская сборная Казахстана по волейболу потерпела поражение в матче полуфинальной стадии международного турнира "Кубок Вызова АВК" в Бахрейне, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В 1/2 финала соперниками казахстанских волейболистов выступили представители сборной Катара. Первая четверть завершилась в пользу катарцев со счетом 25:16, во второй части победу забрали отечественные спортсмены. Однако в заключительных сетах сильнее оказались оппоненты.
Катар – Казахстан 2:1 (25:16, 19-25, 25-19, 10-8 по сетам).
Во второй полуфинальной паре путевку на заключительный матч турнира разыграют сборные Южной Кореи и Пакистана. Казахстанцам предстоит матч за третье место с проигравшей командой из данной пары.
Отметим, что победитель "Кубка Вызова АВК" сыграет в "Кубке претендентов" (FIVB Challenger Cup) и будет бороться за единственную путевку в Лигу Наций (VNL) следующего сезона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2114403-kazahstan-ostanovilsya-v-shage-ot-finala-mezhdunarodnogo-turnira/