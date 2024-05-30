Определились соперники Казахстана в квалификации Евро-2026 по футзалу

Мужская сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Жеребьевка прошла в четверг в швейцарском Ньоне. Сборная Казахстана попала в сильнейшую корзину.

По итогам процедуры национальную команду определили в группу 6. Также там сыграют Армения, Дания и Албания.

Отборочный турнир продлится с 9 декабря 2024 года по 16 апреля 2025 года. Соперники по разу сыграют друг с другом дома и на выезде.

Победители каждой из десяти групп квалифицируются на чемпионат Европы. Команды, занявшие вторые места в квартетах, проведут стыковые матчи.

Финальная часть чемпионата Европы состоится с 18 января по 6 февраля 2026 года. Турнир примут Литва и Латвия, национальные сборные которых также будут участвовать в соревнованиях.

Ранее команда Казахстана также узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира 2024 года.

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