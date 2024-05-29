Казахстанские волейболистки завоевали серебряные медали на международном турнире

Женская сборная Казахстана по волейболу потерпела поражение в финале международного турнира "Кубок Вызова АВК" в столице Филиппин Маниле, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницами казахстанок в матче за трофей выступили представительницы сборной Вьетнама. Отметим, что принципиальность этой встрече добавляет тот факт, что соперник улучшает свои позиции в мировом рейтинге и может повлиять на положение казахстанской сборной.

Кроме того, Вьетнам нанес нашей сборной единственное поражение в групповом этапе турнира.

Финал "Кубка Вызова АВК" завершился "сухим" поражением сборной Казахстана с общим счетом 3:0 (20:25, 22-25, 22-25 по сетам).

Отметим, что победитель турнира получает право сыграть в "Финале восьми" или "Кубке претендентов" (FIVB Challenger Cup) и побороться за единственную путевку в Лигу Наций (VNL) на следующий сезон.

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