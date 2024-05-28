Сборная Казахстана по волейболу поборется за золото международного турнира

Женская сборная Казахстана по волейболу одержала победу в полуфинале международного турнира "Кубок вызова", который в эти дни проходит на Филиппинах, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице Филиппин Маниле казахстанская команда проводила полуфинальную игру против местной сборной. Встреча завершилась со счетом - 3:0 (25:23, 25:21, 25:14 - по таймам).

Таким образом, Казахстан теперь поборется за медали высшей пробы против действующих чемпионов - сборной Вьетнама. А соперники отечественной сборной Филиппины встретятся в матче за бронзовые медали с Австралией. Финальные встречи пройдут завтра.

Напомним, победитель турнира получает право сыграть в "Финале восьми" или "Кубке претендентов" (FIVB Challenger Cup) и побороться за одну-единственную путевку в Лигу Наций (VNL) на следующий сезон.

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