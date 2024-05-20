Казахстан остался без медалей во второй день чемпионата мира по дзюдо

Представители национальной сборной Казахстана по дзюдо не смогли пробиться дальше второго круга на чемпионате мира в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй соревновательный день Казахстан представляли сразу пятеро дзюдоистов, но все они потерпели поражение в первых же схватках.

В весовой категории до 66 килограммов Гусман Кыргызбаев уступил представителю Израиля Талу Фликеру, причем казахстанца дисквалифицировали за нарушение правил. В этом же весе еще один представитель республики Жанарыс Рахметкали проиграл французскому дзюдоисту Валиду Хяру.

Следом за ними на старте мирового первенства завершили свое выступление Бахытжан Абдурахманов и Данияр Шамшаев в весовой категории до 73 килограммов. Среди женщин в весе до 57 килограммов проиграла Бахыт Кусакбаева.

Напомним, вчера, представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в схватке за третье место на чемпионате мира в ОАЭ.

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