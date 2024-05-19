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Макс Ферстаппен стал победителем итальянского гран-при "Формулы 1"

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Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен. Фото: instagram.com / redbullracing

Нидерландский гонщик команды "Red Bull" Макс Ферстаппен одержал победу в гран-при королевских гонок, который в эти выходные проходил в итальянском городе Эмилия-Романья, передает корреспондент NUR.KZ.

Ферстаппен стартовал с поул-позиции и по ходу заезда удерживал абсолютное лидерство. Во время гонки пилот получил одно предупреждение за нарушение границ гоночной трассы. Тем не менее, это не помешало ему прийти к финишу первым. Трёхкратный чемпион мира на данный момент заработал 161 балл и лидирует в личном зачете.

Следом за ним, отставая на одну секунду, финишировал британский гонщик "Макларен" Ландо Норрис. Третьим на подиуме стал пилот "Феррари", представитель Монако Шарль Леклер.

Следующая гонка "Формулы 1" пройдет с 24-го по 26-е мая в Монако.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2103281-maks-ferstappen-stal-pobeditelem-italyanskogo-gran-pri-formuly-1/

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