Макс Ферстаппен стал победителем итальянского гран-при "Формулы 1"

Нидерландский гонщик команды "Red Bull" Макс Ферстаппен одержал победу в гран-при королевских гонок, который в эти выходные проходил в итальянском городе Эмилия-Романья, передает корреспондент NUR.KZ.

Ферстаппен стартовал с поул-позиции и по ходу заезда удерживал абсолютное лидерство. Во время гонки пилот получил одно предупреждение за нарушение границ гоночной трассы. Тем не менее, это не помешало ему прийти к финишу первым. Трёхкратный чемпион мира на данный момент заработал 161 балл и лидирует в личном зачете.

Следом за ним, отставая на одну секунду, финишировал британский гонщик "Макларен" Ландо Норрис. Третьим на подиуме стал пилот "Феррари", представитель Монако Шарль Леклер.

Следующая гонка "Формулы 1" пройдет с 24-го по 26-е мая в Монако.

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