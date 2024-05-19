Елдос Сметов вошел в топ-5 чемпионата мира в ОАЭ

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов проиграл в схватке за бронзовую медаль на чемпионате мира в Абу-Даби и занял пятое место, передает корреспондент NUR.KZ.

Лидер казахстанской сборной проводил схватку в весовой категории до 60 килограммов против 22-летнего японца Таики Накамура. Сметов уверенно отбивал атаки своего оппонента, но все же не смог выйти победителем в этом поединке. Таким образом, казахстанец стал пятым на данном мировом первенстве.

Ранее, в этой же весовой категории завершил выступление другой казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев.

Отметим, Елдос Сметов на недавнем турнире мировой серии "Grand Slam" в Астане впервые за долгое время отметился бронзовой медалью.

Ранее, представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в схватке за третье место на чемпионате мира в ОАЭ.

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