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Два лидера казахстанской сборной поборются за бронзу чемпионата мира

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Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Казахстанские дзюдоисты Абиба Абужакынова и Елдос Сметов выступят в схватках за бронзовую медаль чемпионата мира в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Сметов потерпел поражение на стадии четвертьфинала в весовой категории до 60 килограммов. Он проиграл российскому спортсмену Аюбу Блиеву. В итоге казахстанца ждал утешительный раунд, в котором его ждал француз Ромэйн Пикар. Оппонент Сметова получил дисквалификацию и казахстанский дзюдоист автоматически прошел в поединок за третье место.

Абиба Абужакынова же потерпела поражение в полуфинале в весовой категории до 48 килограммов. В схватке за выход в финал она встретилась с Баасанху Бавуудорж из Монголии. Соперница выиграла досрочно. Таким образом, казахстанка поборется за бронзовую медаль.

Ранее, выступление на чемпионате мира в Абу-Даби завершили Галия Тынбаева и Нурканат Серикбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2103203-dva-lidera-kazahstanskoy-sbornoy-poboryutsya-za-bronzu-chempionata-mira/

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