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Сборная Казахстана выиграла серебро Кубка Азии

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Женская сборная Казахстана по индор-хоккею на КА-2024
Женская сборная Казахстана по индор-хоккею. Фото: Азиатская федерация хоккея на траве

Женская сборная Казахстана по индор-хоккею уступила команде Таиланда в финале Кубка Азии, который прошел в таиландском Чонбури, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч завершился со счетом 6:2 в пользу хозяек соревнований. По мячу в составе сборной Казахстана забросили Алина Бисирова и Дильназ Хайрушева.

Бронза досталась команде Малайзии, которая в матче за третье место обыграла Индонезию со счетом 4:0.

Сборная Казахстана второй раз в истории взяла серебряные медали Кубка Азии. Также в активе национальной команды шесть побед в турнире — это лучший показатель. Сборная Таиланда второй раз подряд выиграла золото. Еще один раз чемпионом становилась Малайзия.

Бомбардирский зачет Кубка Азии — 2024 возглавили две казахстанки — Виктория Лобанова и Виктория Ляпина. В их активе по 16 голов в шести матчах.

Индор-хоккей — аналог хоккея на траве для закрытых помещений. Кубок Азии проводится под эгидой Азиатской федерации хоккея с мячом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2101922-sbornaya-kazahstana-vyigrala-serebro-kubka-azii/

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