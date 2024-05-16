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Объявлен состав сборной Казахстана на этап Кубка мира по фехтованию на сабле в Мадриде

Опубликовано:

Два фехтовальщика
Фехтование. Иллюстративное фото: pexels.com

Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав команды этап Кубка мира по фехтованию на сабле, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Турнир пройдет в столице Испании Мадриде с 17 по 19 мая.

Страну на этапе мирового кубка представят следующие спортсмены: Артем Саркисян, Саттархан Назарбай, Бакдаулет Куралбекулы, Жанат Набиев, Рахманали Мухаммедали, Нурмухамед Жайлыбай.

Напомним, что 23 мая в Астане состоится чемпионат Казахстана по фехтованию среди мужчин и женщин. С 23 по 25 мая на первенстве страны пройдут соревнования на рапире, 25 мая будут разыграны комплекты медалей среди шпажистов, а 28-29 числа состоятся соревнования среди представителей сборной Казахстана по фехтованию на сабле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2101811-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-na-etap-kubka-mira-po-fehtovaniyu-na-sable-v-madride/

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