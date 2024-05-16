Сборная Казахстана в рекордный раз вышла в финал Кубка Азии

Женская сборная Казахстана по индор-хоккею пробилась в финал Кубка Азии, который принимает таиландский Чонбури, и обновила рекорд турнира, передает корреспондент NUR.KZ.
В заключительном поединке группового этапа команда обыграла представительниц Ирана со счетом 5:1. Хет-трик в этой встрече оформила Виктория Ляпина, дубль — Виктория Лобанова.
Победа позволила казахстанкам набрать максимальные 12 очков, занять первое место в группе A и выйти в плей-офф.
В тот же день в полуфинале команда встретилась со сборной Индонезии, которая стала второй в группе B. Основное время матча закончилось со счетом 3:3. У казахстанок дубль оформила Ляпина, еще один мяч забросила Лобанова.
В итоге соперницы выявили победителя в серии буллитов. Казахстанки реализовали две попытки, индонезийки — одну.
В четверг представительницы республики встретятся в финале со сборной Таиланда, которая пробилась в решающий матч благодаря победе над Малайзией (2:1).
Казахстанки обновили рекорд Кубка Азии. Они вышли в финалы восьми из девяти розыгрышей турнира, что не удавалось ни одной команде. Единственный раз казахстанки не играли в решающем матче на прошлом Кубке Азии в 2022 году. Тогда титул взяли представительницы Таиланда.
Всего в активе сборной Казахстана шесть побед на Кубке Азии. Еще один раз трофей взяла команда Малайзии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2101319-sbornaya-kazahstana-v-rekordnyy-raz-vyshla-v-final-kubka-azii/