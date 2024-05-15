Впервые в истории казахская альпинистка покорила вершину Эвереста

Казахстанская команда альпинистов Kazakh Everest Team совершила успешное восхождение на Эверест, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В восхождении приняли участие двое казахстанцев: мировой рекордсмен Максут Жумаев и первая этническая казашка-альпинист, которой удалось покорить вершину самой высокой точки планеты Анар Бурашева.

Группа покорителей состояла из семи человек, казахстанская спортсменка была единственной женщиной. Во время восхождения было осложнение погодных условий в так называемой "зоне смерти" (альпинистский термин, обозначающий высоту свыше 8 тысяч метров), в связи с чем двое участников отказались от восхождения.

Однако оба казахстанца продолжили движение и покорили самую высокую точку планеты (8 848 метров).

Для Жумаева это восхождение на вершину Джомолунгмы стало третьим в карьере. В период с 2001 по 2011 год казахстанец покорил все 14 высочайшие горы на Земле (свыше 8 километров).

Всего подъем на Эверест у команды Kazakh Everest Team занял пять суток - с 7 по 12 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.