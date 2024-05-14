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Определился состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по таеквондо

Опубликовано:

Казахстанская таеквондистка Мария Севостьянова
Мария Севостьянова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан на официальном сайте обнародовал состав сборной на чемпионат Азии по таеквондо, передает NUR.KZ.

Соревнования пройдут с 16 по 18 мая во вьетнамском Дананге. Казахстанцы поборются за 12 комплектов медалей.

Среди женщин республику представят Рита Бакишева (весовая категория до 46 кг), Ботагоз Капанова (до 49 кг), Айдана Сундетбай (до 53 кг), Мария Севостьянова (до 57 кг), Жазира Исина (до 62 кг) и Нурай Хусаинова (до 67 кг).

В мужскую сборную включены Бекторе Оралханов (до 54 кг), Тамерлан Тлеулес (до 58 кг), Нурбек Газез (до 63 кг), Бексултан Мусахан (до 68 кг), Нурканат Кожахмет (до 80 кг) и Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг).

На прошлом чемпионате Азии, который прошел в 2022 году в южнокорейском Чхунчхоне, казахстанцы выиграли одну серебряную и семь бронзовых медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2100329-opredelilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-azii-po-taekvondo/

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