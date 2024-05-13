Стало известно, кто из казахстанских дзюдоистов представит страну на чемпионате мира

Тренерский штаб мужской национальной сборной Казахстана по дзюдо огласил список спортсменов, которые отправятся на мировое первенство в Абу-Даби (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на релиз Казахстанской федерации дзюдо.

С 19 по 24 мая в Абу-Даби пройдет чемпионат мира по дзюдо среди мужчин и женщин. Сборная Казахстана в данном соревновании примет участие в полном составе.

Список казахстанских дзюдоистов представлен на фото.

Состав мужской сборной Казахстана на ЧМ. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо

Главная интрига разрешилась в самом конкурентном весе до 60 килограммов. Тренерским штабом были выбраны две кандидатуры: Нурканата Серикбаева и Елдоса Сметова.

«Что касается весовой категории до 60 кг, то Нурканат Серикбаев стал первым в списке участников в этой категории без каких-либо обсуждений, так как в мировом рейтинге он находится выше своих сокомандников», - сказал главный тренер мужской сборной Казахстана Нурбол Сулейменов.

Обладателя второй путевки на чемпионат мира обсудили на совместном заседании исполкома и тренерского штаба Федерации по окончании турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024.

«Второй участник должен был определиться после турнира Grand Slam в Астане и поэтому Елдосу Сметову и Магжану Шамшадину была предоставлена ​​одинаковая возможность. Как известно, Магжан Шамшадин завершил турнир в первом круге. Елдос Сметов вошел в число призеров и завоевал бронзовую медаль. Можно сказать, что турнир Grand Slam в Астане был важным и решающим для них обоих, так как Магжан давно не выступал на международных соревнованиях, а Елдос давно не отмечался медалями крупных стартов. Данный результат позволит Елдосу принять участие в чемпионате мира", - отметил Исполнительный директор Федерации Айбек Имашев.

Ранее, главный тренер женской сборной Казахстана по дзюдо Ерлан Алпысбаев объявил состав команды на мировое первенство в Абу-Даби.

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