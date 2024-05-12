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Казахстанские гимнастки выиграли три медали на престижном турнире

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Казахстанская гимнастка-художница Эрика Жайлауова
Эрика Жайлауова. Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

Представительницы Казахстана выиграли три награды на этапе World Challenge Cup по художественной гимнастике в португальском Портимане, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день международных соревнований прошли финалы в отдельных видах.

В упражнении с мячом казахстанка Эрика Жайлауова набрала 32,400 балла и заняла второе место, уступив только белоруске Алине Горносько (33,550), которая выступала в нейтральном статусе.

В финале с обручем спортсменка показала четвертый результат (33,050). На пьедестал в этой дисциплине поднялась другая казахстанка — Милана Парфилова. Она набрала 33,800 балла и уступила только немке Дарье Варфоломеев (34,500).

К серебру Парфилова добавила бронзу в финале с лентой (30,750). Выше нее оказались Варфоломеев (31,900) и словенка Екатерина Веденеева (31,150). Жайлауова в этом виде заняла восьмое место.

Ранее в личном многоборье на этапе в Портимане Парфилова показала пятый результат, Жайлауова — седьмой. Обеим казахстанкам по 16 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2099195-kazahstanskie-gimnastki-vyigrali-tri-medali-na-prestizhnom-turnire/

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