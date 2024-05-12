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Казахстанец завоевал серебро на чемпионате Азии

Опубликовано:

Дмитрий Сергиенко
Дмитрий Сергиенко. Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по маунтинбайку Денис Сергиенко занял второе место на чемпионате Азии в Малайзии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанский велогонщик показал второй результат в дисциплине кросс-кантри. Первым к финишу пришел японский спортсмен, а замкнул тройку лучших гонщиков представитель Китая.

Добавим, что ранее на континентальном первенстве по маунтинбайку сборная Казахстана стала третьей в эстафете.

Согласно сайту Olympics.com соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх проходят в дисциплине «кросс-кантри» – среди мужчин и среди женщин. Все велосипедисты стартуют одновременно и преодолевают несколько кругов по горной пересеченной местности, проверяя свою технику и выносливость. На прохождение сложной, с трудным рельефом и большим количеством поворотов трассы гонщики тратят от одного до двух часов, преодолевая за это время десятки километров.

Официально был включен в программу Олимпийских игр в 1996 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2099090-kazahstanec-zavoeval-serebro-na-chempionate-azii/

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