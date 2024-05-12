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Сборная Казахстана осталась без медалей в последний день мирового турнира по дзюдо

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Галымжан Крыкбай
Казахстанский дзюдоист Галымжан Крыкбай. Фото: пресс-служба НОК РК

В заключительный соревновательный день турнира мировой серии Grand Slam в Астане казахстанские дзюдоисты не смогли завоевать медали, передает корреспондент NUR.KZ.

В последний день соревнований комплекты медалей разыгрывались в пяти весовых категориях. Все представители национальной сборной Казахстана по дзюдо остановились еще на начальных стадиях борьбы.

Таким образом, отечественные дзюдоисты смогли завоевать на домашнем Grand Slam 4 медали, одно золото и три бронзы.

Чемпионкой домашнего мирового турнира стала дзюдоистка, выступающая в весовой категории до 48 килограммов Галия Тынбаева.

Бронзовыми медалями отметились Елдос Сметов (60 кг), Бахытжан Абдурахмонов (до 73 кг) и Абылайхан Жубаназар (81 кг).

Напомним, Grand Slam в Астане является последним рейтинговым состязанием для дзюдоистов перед Олимпийскими играми в Париже-2024. За победу на казахстанском татами спортсмен получит 1000 баллов, за серебро - 700 очков, за бронзу - 500.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2099084-sbornaya-kazahstana-ostalas-bez-medaley-v-posledniy-den-mirovogo-turnira-po-dzyudo/

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