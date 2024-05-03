Сборная Казахстана по пулевой стрельбе выиграла медаль Кубка мира

Представители команды Казахстана по пулевой стрельбе попали на пьедестал почета на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан), передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Первый комплект медалей был разыгран в турнире среди смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В этой дисциплине в финал вышли казахстанцы Эльдар Иманкулов и Валерия Попелова. За золото они боролись с турками Симал Йылмаз и Исмаилом Келесом.

Иманкулов и Попелова в решающей дуэли уступили со счетом 2:16 и стали серебряными призерами соревнований. Бронзу выиграли представители Китая.

Этап Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку завершится 12 мая.

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