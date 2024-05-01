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Изменения произошли в составе сборной Казахстана по борьбе

Опубликовано:

Нуркожа Кайпанов
Нуркожа Кайпанов. Фото: olympic.kz

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов выступит на лицензионном олимпийском турнире в Стамбуле вместо Талгата Сырбаза, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Главный тренер национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Мадияр Курамысов сообщил, что вместо Талгата Сырбаза в весовой категории до 74 килограммов за квоту поборется Нуркожа Кайпанов.

"Талгат Сырбаз повредил спину. Поэтому мы приняли решение, что Кайпанов примет участие в турнире в Стамбуле", - заявил главный тренер.

Отметим, что Кайпанов на азиатском отборе в столице Кыргызстана Бишкеке остановился в шаге от путевки на летние Олимпийские игры 2024 года. Он потерпел крупное поражение в полуфинале соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2094251-v-sostave-sbornoy-kazahstana-po-borbe-proizoshli-izmeneniya/

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