Изменения произошли в составе сборной Казахстана по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов выступит на лицензионном олимпийском турнире в Стамбуле вместо Талгата Сырбаза, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Главный тренер национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Мадияр Курамысов сообщил, что вместо Талгата Сырбаза в весовой категории до 74 килограммов за квоту поборется Нуркожа Кайпанов.

"Талгат Сырбаз повредил спину. Поэтому мы приняли решение, что Кайпанов примет участие в турнире в Стамбуле", - заявил главный тренер.

Отметим, что Кайпанов на азиатском отборе в столице Кыргызстана Бишкеке остановился в шаге от путевки на летние Олимпийские игры 2024 года. Он потерпел крупное поражение в полуфинале соревнований.

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