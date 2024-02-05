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Сборная Казахстана триумфально завоевала 10 медалей на этапе Кубка Мира по конькобежному спорту

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Казахстанские конькобежцы
Конькобежцы сборной Казахстана: Пресс-служба Союза конькобежцев Казахстана

Казахстанские спортсмены принесли в копилку Национальной сборной 10 медалей на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров и нео-сеньоров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев Казахстана.

Соревнования состоялись в японском городе Хатинохе.

В командном соревновании среди нео-сеньоров (до 23 лет) женская команда Казахстана завоевала золотые медали с результатом 1:33.82. Мужчины стали бронзовыми призерами (1:28.02).

В командных соревнованиях среди юниоров (до 18 лет) женщины завоевали "серебро" (1:31.47), мужчины – "бронзу" (1:23.89).

Бег на 1000 метров (нео-сеньоры):

Маргарита Артемьева – серебро (1:22.03)

Мария Кузнецова – бронза (1:23.84)

Бег на 500 метров (нео-сеньоры):

Маргарита Артемьева – золото (40.86 секунд)

Мария Кузнецова – бронза (41.38)

Бег на 1500 метров (нео-сеньоры):

Алена Лифатова – бронза (2 минуты 12.01 секунды)

Массовый старт (нео-сеньоры):

Маргарита Артемьева – серебро (6 минут 48.84 секунды)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2059249-sbornaya-kazahstana-triumfalno-zavoevala-10-medaley-na-etape-kubka-mira-po-konkobezhnomu-sportu/

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