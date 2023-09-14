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Финляндия отказалась от участия в чемпионате мира по гимнастике из-за решения Казахстана

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Сборная Финляндии
Сборная Финляндии. Иллюстративное фото: Francois Nel/Getty Images for BEGOC

Сборная Финляндии по командной гимнастике вслед за сборной Эстонии отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Казахстане, сообщает портал "24 Канал Спорт".

Чемпионат мира по командной гимнастике пройдет с 24 по 26 ноября в Казахстане.

"Страна-организатор допустила к турниру команды из стран, ведущих агрессивную войну против Украины. Это произошло с молчаливого согласия Международной федераций командной гимнастики IFAGG", - говорится в материале.

Из-за допуска России и Беларуси от участия в чемпионате мира отказалась сборная Финляндии. Соответствующее заявление сделали в Ассоциации гимнастики Финляндии.

"К сожалению, в правлении и членах IFAGG наша позиция и наше видение того, что россияне и белорусы не должны соревноваться, находится в меньшинстве. Мы активно влияли на тех, кто принимает решение в международной ассоциации.

В этой ситуации мы ничего не могли поделать, кроме как отказаться от участия в турнирах. Ситуация очень неприятна для наших спортсменов, которые круглогодично тренировались и готовились к чемпионату мира", - заявила глава ассоциации Кайса Виккула.

Ранее от участия в чемпионате мира по этой же причине отказалась и сборная Эстонии.

Справочно: командная гимнастика – это вид спортивной гимнастики. Она зародилась в Скандинавии. Первое официальное соревнование было проведено в Финляндии в 1996 году.

Состязание состоит из трех видов: свободные упражнения, прыжки с мини-батута и акробатические прыжки. В каждой из трех дисциплин количество гимнастов – от 6 до 12 человек.

Командная гимнастика включает в себя наиболее динамичные виды гимнастических упражнений: групповые свободные упражнения, акробатические и опорные гимнастические прыжки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2036517-finlyandiya-otkazalas-ot-uchastiya-v-chempionate-mira-po-gimnastike-iz-za-resheniya-kazahstana/

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