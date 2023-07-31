Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сотворили историю: сборная Казахстана по фехтованию завершила чемпионат мира с одной медалью

Опубликовано:

Руслан Курбанов
Руслан Курбанов. Фото: FIE

В городе Милан (Италия) завершился чемпионат мира по фехтованию. Сборная Казахстана завершила мировое первенство с исторической бронзовой медалью, передает NUR.KZ.

Успеха наша команда добилась в фехтовании на шпаге среди мужчин. Руслан Курбанов стал первым казахстанцем, кому удалось подняться на пьедестал на чемпионате мира. Он завоевал бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях.

Также мужская сборная заняла седьмое место в командных соревнованиях среди шпажистов. Ранее в этом виде программы Казахстан никогда не показывал такой результат.

При этом команде удалось сохранить за собой первое место в олимпийском рейтинге среди сборных из Азии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030665-sotvorili-istoriyu-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-zavershila-chempionat-mira-s-odnoy-medalyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.