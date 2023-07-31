Сотворили историю: сборная Казахстана по фехтованию завершила чемпионат мира с одной медалью

Руслан Курбанов. Фото: FIE

В городе Милан (Италия) завершился чемпионат мира по фехтованию. Сборная Казахстана завершила мировое первенство с исторической бронзовой медалью, передает NUR.KZ.

Успеха наша команда добилась в фехтовании на шпаге среди мужчин. Руслан Курбанов стал первым казахстанцем, кому удалось подняться на пьедестал на чемпионате мира. Он завоевал бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях.

Также мужская сборная заняла седьмое место в командных соревнованиях среди шпажистов. Ранее в этом виде программы Казахстан никогда не показывал такой результат.

При этом команде удалось сохранить за собой первое место в олимпийском рейтинге среди сборных из Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030665-sotvorili-istoriyu-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-zavershila-chempionat-mira-s-odnoy-medalyu/