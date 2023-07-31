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Алексей Луценко о победе на гонке в Испании: Благодарю товарищей за прекрасную работу

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Алексей Луценко
Алексей Луценко. Фото: SprintCycling

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко оценил свое победное выступление на однодневке "Сиркуито де Гечо" в Испании. Он отметил работу команды, сообщает пресс-служба команды "Астана".

"Это был потрясающий день для нас как для команды. Мы были сосредоточены на гонке с самого старта, у нас была огромная мотивация и вся наша работа не прошла даром. Я хочу поблагодарить моих товарищей за великолепную поддержку и потрясающую работу на протяжении всего дня, в особенности в финале. Евгений Федоров и Симоне Веласко были невероятны.

У нас был план быть активными с самого старта, так что мы все время были впереди, атакуя и в попытках уехать в отрыв. В итоге, после многочисленных попыток, вместе с Евгением Федоровым и Симоне Веласко мы оказались в группе лидеров из семи человек. Они оба были очень сильны сегодня. На предпоследнем подъеме я нашел момент для атаки, в результате чего сумел уехать и набрать преимущество. Что же, затем на спуске я поехал не в ту сторону, но быстро сориентировался и вернулся на трассу гонки, все еще сохраняя небольшой просвет.

Я продолжил мощно работать, стараясь сохранить ритм и преимущество, а Симоне Веласко закрывал все атаки за моей спиной. Все сложилось хорошо, я сумел победить. Очень рад этой победе, которая дарит мне дополнительную мотивацию перед следующими целями. Кроме того, это важная и заслуженная победа для всей нашей команды",- озвучил Луценко.

Напомним, Луценко преодолел дистанцию за 4:19:11, что и позволило ему занять первое место. Вторым на финише был француз Тони Галлопин из команды Lidl-Trek. Он отстал от Луценко на 24 секунды. Замкнул тройку лучших еще один велогонщик Astana Qazaqstan Team Симоне Веласко. Он финишировал через 32 секунды после Алексея Луценко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030662-aleksey-lutsenko-o-pobede-na-gonke-v-ispanii-blagodaryu-tovarischey-za-prekrasnuyu-rabotu/

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