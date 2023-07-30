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Велоспорт: Алексей Луценко стал победителем гонки в Испании

Опубликовано:

Алексей Луценко
Алексей Луценко. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Велогонщик сборной Казахстана и велокоманды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко одержал победу на однодневной гонке Circuito de Getxo в Испании, передает NUR.KZ.

Участникам гонки предстояло преодолеть 193,3 километра. И Луценко справился с данной задачей быстрее всех.

Он преодолел дистанцию за 4:19:11, что и позволило ему занять первое место. Вторым на финише был француз Тони Галлопин из команды Lidl-Trek. Он отстал от Луценко на 24 секунды.

Замкнул тройку лучших еще один велогонщик Astana Qazaqstan Team Симоне Веласко. Он финишировал через 32 секунды после Алексея Луценко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030607-velosport-aleksey-lutsenko-stal-pobeditelem-gonki-v-ispanii/

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