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Сборная Казахстана по фехтованию сохранила за собой первое место в олимпийском рейтинге

Опубликовано:

Руслан Курбанов (слева)
Руслан Курбанов (слева). Фото: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завершила командные соревнования на чемпионате мира в Милане (Италия) на седьмом месте в итоговом протоколе, передает пресс-служба Федерации.

Заключительным матчем для команды стала встреча с Чехией, которую наши спортсмены смогли победить. В итоге Казахстан показала седьмой результат.

Это самое высокое место сборной за все время выступлений на чемпионатах мира. Причем данный результат позволил нам сохранить лидирующую позицию в олимпийском рейтинге среди азиатских команд, с которыми мы конкурируем за лицензию на Олимпиаду-2024.

В командных соревнованиях нашу сборную представляли Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

Напомним, ранее Руслан Курбанов сотворил историю. Он стал первым казахстанским фехтовальщиком, кому удалось завоевать медаль чемпионата мира. В индивидуальных соревнованиях он стал третьим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030605-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-sohranila-za-soboy-pervoe-mesto-v-olimpiyskom-reytinge/

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