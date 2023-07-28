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30 лет независимости Казахстана

Сборная Казахстана по фехтованию вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Опубликовано:

Руслан Курбанов (слева)
Руслан Курбанов (слева). Фото: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

В Милане (Италия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. В мужских командных соревнованиях казахстанские шпажисты пробились в 1/4 финала, передает NUR.KZ.

Это стало возможным после победы в 1/8 над сборной Китая. Казахстанские фехтовальщики оказались сильнее со счетом 45:38.

За выход в полуфинал мужская команда будет биться против Франции. Встреча состоится завтра, 29 июля.

Отметим, что нашу команду представляют Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов.

Напомним, ранее Руслан Курбанов сотворил историю. Он стал первым казахстанским фехтовальщиком, кому удалось завоевать медаль чемпионата мира. В индивидуальных соревнованиях он стал третьим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030501-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-vyshla-v-14-finala-chempionata-mira/

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