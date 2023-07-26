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30 лет независимости Казахстана

Казахстан впервые в истории выиграл медаль чемпионата мира по фехтованию

Опубликовано:

Руслан Курбанов
Руслан Курбанов. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по фехтованию на чемпионате мира в Милане (Италия) отметилась историческим достижением. Впервые наш спортсмен поднимется на пьедестал почеты мирового турнира, передает NUR.KZ.

Это стало возможным после того, как шпажист Руслан Курбанов в индивидуальных соревнованиях пробился в полуфинал ЧМ.

В 1/4 финала со счетом 15:12 он справился с итальянцем Валерио Куомо. Выход в полуфинал гарантировал ему бронзовую медаль. При этом у него есть все шансы пробиться в финал. Для этого необходимо одержать победу над венгром Томашом Кохом.

Обновление: Курбанов уступил Коху, завершив ЧМ на третьем месте.

Отметим, что гарантированная "бронза" стала первой медалью в истории, которую смог завоевать казахстанец на чемпионате мира за все время его проведения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030212-kazahstan-vpervye-v-istorii-vyigral-medal-chempionata-mira-po-fehtovaniyu/

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