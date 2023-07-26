Дзюдоист Елдос Сметов выступит на "Мастерсе" в Будапеште

Елдос Сметов. Фото: olympic.kz

В начале августа Будапешт (Венгрия) примет турнир по дзюдо категории "Мастерс". Казахстан на нем представят 14 спортсменов, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта.

Отмечается, что в турнире могут принимать участие только дзюдоисты, которые входят в топ-36 мирового рейтинга. Также на "Мастерсе" разыгрывается самое большое количество рейтинговых очков, которые в итоге помогут спортсменам в квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.

Честь Казахстана в столице Венгрии будут защищать десять мужчин и четыре женщины.

Мужчины

До 60 кг: Нурканат Серикбаев, Елдос Сметов, Магжан Шамшадин;

До 66 кг: Гусман Кыргызбаев;

До 73 кг: Жансай Смагулов, Данияр Шамшаев;

До 81 кг: Абылайхан Жубаназар;

До 90 кг: Дидар Хамза;

До 100 кг: Нурлыхан Шархан;

Свыше 100 кг: Галымжан Кырыкбай.

Женщины

До 48 кг: Галия Тынбаева;

До 78 кг: Аруна Жангельдина;

Свыше 78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова.

"Мастерс" пройдет с 4 по 6 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030176-dzyudoist-eldos-smetov-vystupit-na-masterse-v-budapeshte/