Дзюдоист Елдос Сметов выступит на "Мастерсе" в Будапеште

В начале августа Будапешт (Венгрия) примет турнир по дзюдо категории "Мастерс". Казахстан на нем представят 14 спортсменов, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта.
Отмечается, что в турнире могут принимать участие только дзюдоисты, которые входят в топ-36 мирового рейтинга. Также на "Мастерсе" разыгрывается самое большое количество рейтинговых очков, которые в итоге помогут спортсменам в квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.
Честь Казахстана в столице Венгрии будут защищать десять мужчин и четыре женщины.
Мужчины
До 60 кг: Нурканат Серикбаев, Елдос Сметов, Магжан Шамшадин;
До 66 кг: Гусман Кыргызбаев;
До 73 кг: Жансай Смагулов, Данияр Шамшаев;
До 81 кг: Абылайхан Жубаназар;
До 90 кг: Дидар Хамза;
До 100 кг: Нурлыхан Шархан;
Свыше 100 кг: Галымжан Кырыкбай.
Женщины
До 48 кг: Галия Тынбаева;
До 78 кг: Аруна Жангельдина;
Свыше 78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова.
"Мастерс" пройдет с 4 по 6 августа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030176-dzyudoist-eldos-smetov-vystupit-na-masterse-v-budapeshte/