Дзюдоистка Дарья Билодид сделала фото в шикарном купальнике

Дарья Билодид. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Титулованная украинская дзюдоистка, двукратная чемпионка мира Дарья Билодид на своей странице в Instagram опубликовала фото в открытом черном купальнике, передает NUR.KZ.

"Любимое время года",- подписала шикарный снимок спортсменка.

Звезда Дарья зажглась на чемпионате мира в 2018 году. Тогда она завоевала золотую медаль. Через год украинская спортсменка повторила свой успех. Она вновь выиграла мировое первенство.

Главной ее целью является победа на Олимпийских играх. Пока ее лучший результат - это третье место, которое она заняла на Играх-2020 в Токио (Япония). Билодид также является двукратной чемпионкой Европы. Еще один раз она завоевывала "серебро".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2029477-dzyudoistka-darya-bilodid-sdelala-foto-v-shikarnom-kupalnike/