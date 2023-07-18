"Любимый праздник": гимнастка Мельникова опубликовала фото со своего дня рождения

Ангелина Мельникова. Фото: instagram.com/gelyamelnikova/

Один из лидеров сборной России по спортивной гимнастике, обладательница четырех олимпийских медалей Ангелина Мельникова на своей странице в Instagram опубликовала праздничные фото, передает NUR.KZ.

Сегодня, 18 июля, титулованная спортсменка отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 23 года.

"Мой любимый праздник - это день рождения. В этот день мне всегда радостно, трогательно, эмоционально. И много мыслей о том, о чем я когда то мечтала, а мечты, оказалось, сбываются.

Помню, когда мне исполнялось 17 лет, я расплакалась от того, что не хотела 17, я хотела всегда 16. И сейчас я с каждым годом все больше и больше ценю свое время, окружение, свои желания и свои поступки.

Благодарю каждый момент своей жизни, и замечательных людей, которые дают мне мотивацию, силы, возможности и вдохновение, чтобы расти все выше и выше.

Спасибо за тысячи приятных слов и поздравлений сегодня. Люблю",- написала Мельникова.

Самыми успешными Играми в карьеры Ангелины стала Олимпиада в Токио. Там она завоевала три награды. Мельникова первой в командных соревнованиях, а также третьей в вольных упражнениях и многоборье. При этом ранее, на ОИ-2016, она брала "серебро".

Гимнастка является семикратной обладательницей медали чемпионата мира. Она выигрывала "золото", три "серебра" и три "бронзы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2029167-lyubimyy-prazdnik-gimnastka-melnikova-opublikovala-foto-so-svoego-dnya-rozhdeniya/