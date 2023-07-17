Казахстанец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта

Эдуард Ким. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким стал бронзовым призером чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония), сообщает Olympic.kz.

Спортсмен показал третий результат в соло-выступлениях (техническая программа).

Ким набрал 216 баллов, что и принесло ему третье место. Первым стал испанец Фернандо Диас Рио Сото - 224, 555. Вторым финишировал Кеннет Гаудет из США - 216,800.

Добавим, что данная медаль стала первой для сборной Казахстана.

Мировое первенство стартовало 14 июля и продлится до 30 числа. Медали будут разыгрываться в водном поло, плавании, артистическом плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, хайдайвинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2028906-kazahstanets-zavoeval-bronzovuyu-medal-na-chempionate-mira-po-vodnym-vidams-sporta/