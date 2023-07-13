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"Топ": олимпийская чемпионка Мэдисон Уилсон показала фото из Японии

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Мэдисон Уилсон
Мэдисон Уилсон. Фото: instagram.com/madiwilson/

Обладательница двух золотых медалей Олимпиады, пятикратная чемпионка мира по плаванию Мэдисон Уилсон на своей странице в Instagram поделилась серией фото из Японии, передает NUR.KZ.

Именитая спортсменка из Австралии в данный момент находится в Фукуоке (Япония). В скором времени данный город будет принимать чемпионат мира по водным видам спорта. Уилсон поделилась новыми снимками, вызвав бурную реакцию в комментариях: "Топ", "Буду болеть за вас", "Удачи", "Купальники выглядят прекрасно", "Очень красивая".

Австралийка выступает в плавании вольным стилем и на спине. У нее богатая коллекция олимпийских наград: два "золота", "серебро" и "бронза".

Еще 12 медалей Мэдисон завоевала на чемпионатах мира. Австралийка является пятикратной победительницей ЧМ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2028570-top-olimpiyskaya-chempionka-medison-uilson-pokazala-foto-iz-yaponii/

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